Noto, fermato con due coltelli a serramanico in auto: denunciato un 37enne

Uno con il manico in legno e l’altro tutto a fantasia militare. Sono i due coltelli a serramanico che i carabinieri di Noto (in provincia di Siracusa) hanno trovato nell’auto di un 37enne netino che è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Nell’ambito di un normale controllo del territorio, l’uomo è stato fermato e identificato mentre si trovava a bordo di una macchina. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Le armi sono state sequestrate e il 37enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea.