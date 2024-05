Europee, la riscossa dei volti noti: assessori, sindaci, ex parlamentari e pure Vannacci: chi sono i candidati nelle Isole

Giorgia Meloni sarà la capolista anche nella circoscrizione delle Isole alle prossime elezioni Europee, previste per l’8 e il 9 giugno. Candidata per modo di dire ovviamente, visto che la sua candidatura non potrà portare per legge a nessuna elezione, dato che è già presidente del consiglio dei ministri e parlamentare nazionale, così come saranno di facciata le candidature nella stessa circoscrizione di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Tra le fila di Fratelli d’Italia tanti i nomi di volti notissimi: c’è l’assessora al Turismo Elvira Amata, c’è l’ex assessore musumeciano alla Salute Ruggero Razza, c’è la deputata regionale Giusi Savarino e c’è pure il consigliere comunale palermitano ed ex eurodeputato Giuseppe Milazzo. Il Partito democratico risponde con Schlein, appunto, Antonio Nicita, la giornalista Rai Lidia Tilotta, che ha scritto la biografia di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, europarlamentare uscente e pure lui candidato. Insieme a loro, tra gli altri, anche il nome di Giuseppe Lupo, ex parlamentare dell’Ars e attuale consigliere comunale di Palermo.

Il Movimento 5 stelle mette come capolista per le Isole Giuseppe Antoci, ex direttore del parco dei Nebrodi noto alle cronache per le minacce subite. In lista anche l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e il consigliere comunale di Palermo Antonino Randazzo. Con loro anche Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Matilde Montaudo, Matteo Porcu e Cinzia Pilo.

Forza Italia risponde con la carica degli assessori regionali, in una lista guidata dall’ex Pd Caterina Chinnici, Michele Cossa, insieme a Maddalena Calia per la quota sarda, troviamo anche Marco Falcone, assessore regionale all’Economia, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, le parlamentari regionali Bernardette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo e Massimo Dell’Utri – solo omonimo del più famoso Marcello.

La Lega, come promesso dà il posto di capolista ad Annalisa Tardino, ex coordinatrice regionale del partito, che fa slittare in seconda posizione il nome del generale Roberto Vannacci. Seguono l’ex assessora regionale del governo Crocetta Ester Bonafede, Antonino Germanà, l’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e l’assessore regionale Mimmo Turano.

La lista Stati Uniti d’Europa, che mette insieme +Europa e i renziani di Italia Viva, è guidata nelle Isole dall’ex parlamentare nazionale radicale Rita Bernardini. In lista anche Fabrizio Micari, ex rettore dell’Università di Palermo ed ex candidato alla presidenza della Regione alle elezioni vinte da Nello Musumeci, Valentina Falletta e come ultimo Matteo Renzi.

L’alleanza Verdi-Sinistra affida le sue speranze di ottenere un seggio nelle Isole al capolista Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, seguito dall’attivista Ilaria Salis, al momento in carcere in Ungheria. Terzo figura un altro sindaco storico: Mimmo Lucano. E poi c’è Azione di Carlo Calenda, anche lui candidato di facciata, seguito da Sonia Alfano, figlia di Beppe, vittima di mafia ed ex europarlamentare. In lista figura anche Giangiacomo Palazzolo, ex sindaco di Cinisi e membro del Consiglio di giustizia amministrativa.