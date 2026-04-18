Una mozione di censura nei confronti dell’assessora al Turismo Elvira Amata è stata depositata all’Assemblea regionale siciliana. A firmarla i deputati del Movimento 5 stelle insieme all’esponente di Controcorrente Ismaele La Vardera. Sotto la lente d’ingrandimento è finita la gestione dell’assessorato e non solo le vicende giudiziarie che riguarda Amata. Sull’esponente di Fratelli d’Italia pende una richiesta di rinvio a giudizio, da parte della procura di Palermo, nell’ambito di un’indagine per corruzione.

Censura Amata e gestione dell’assessorato

«La gestione dell’assessorato al Turismo delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità penali, si è rivelata oltremodo opaca, inefficiente ed inadeguata a rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani», si legge nel documento con il quale si chiede al presidente della Regione Renato Schifani di «provvedere senza indugio alcuno alla rimozione immediata» dell’assessora Amata.

«L’avviso di conclusione indagini da parte della magistratura – si legge nel documento – e la successiva richiesta di rinvio a giudizio, costituiscono solo l’ultima, clamorosa, manifestazione delle criticità che da tempo affliggono l’operato dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Nonostante la gravità delle contestazioni emerse e l’evidente inadeguatezza della gestione, il presidente della Regione, però, non ha ritenuto opportuno adottare alcun provvedimento a tutela dell’interesse pubblico e dei cittadini siciliani. Pertanto – scrivono i deputati del M5s – si esprime censura nei confronti dell’assessora regionale, per avere mal espletato le funzioni connesse al suo ruolo».

I casi sotto la lente d’ingrandimento

All’assessora Amata nella richiesta si contesta di «non avere posto in essere nessun intervento per rimediare alle gravissime irregolarità riscontrate con riferimento ai casi See Sicily e Cannes». «Le inefficienze e le opacità nella gestione dell’assessorato – si legge nella mozione – hanno più volte reso necessaria la presentazione di atti parlamentari su tematiche disparate e sono state al centro di numerosissime critiche da parte della cittadinanza e della stampa. A titolo esemplificativo si riporta: la totale inadeguatezza degli stanziamenti per il Furs; l’esclusione del film su Biagio Conte; i finanziamenti della Sicilia Film Commission». Alla gestione Amata il M5s contesta anche il flop dei fondi FSC per le imprese turistiche e per il potenziamento degli impianti sportivi dei Comuni siciliani.