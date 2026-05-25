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Comunali in Sicilia, affluenza al 58,79 per cento: record a Cammarata

25/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si attesta al 58,79% l’affluenza alle elezioni Comunali in Sicilia, che hanno coinvolto 71 Comuni e circa 970mila elettori. Secondo i dati diffusi al termine delle operazioni di voto, alle urne si sono recati complessivamente 546.498 cittadini.

I dati nei capoluoghi

Tra i tre capoluoghi chiamati al voto, ad Agrigento l’affluenza si è fermata al 59,19%, in calo del 3,80% rispetto alla precedente tornata. A Messina, invece, si registra una crescita significativa con il 61,93% (+6,37%), mentre a Enna ha votato il 61,89%, con una lieve flessione dell’1,01%. Tra i centri più popolosi spiccano anche Marsala con il 62,58%, Augusta con il 61,15% e Milazzo, che supera il 69%.

Record e fanalini di coda

Il Comune con la percentuale più alta di votanti è stato Cammarata, nell’Agrigentino, dove l’affluenza ha raggiunto il 77,39%. All’opposto, il dato più basso è stato registrato a Basicò, nel Messinese, dove si è recato alle urne appena il 24,37% degli aventi diritto, in calo di oltre sette punti rispetto alle precedenti elezioni.

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