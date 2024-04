Melilli: pretende gratis pane, pizza e ‘mpanate. Arrestato 54enne

Foto di Ivan Torres su Unsplash

Voleva pane, pizza e le tradizionali ‘mpanate siciliane, ma non voleva pagarle. Un 54enne di Melilli, in provincia di Siracusa, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, che ha dei precedenti penali, è indagato per rapina e per tentata rapina. Lo scorso dicembre il 54enne avrebbe minacciato lo staff di un panificio di Melilli, facendosi consegnare pane, pizza, prodotti lavorati da forno e bevande, andandosene senza pagare. La stessa cosa avrebbe fatto pochi giorni prima di Natale, ma in quell’occasione le persone che lavorano nel panificio hanno allertato i carabinieri e l’uomo è fuggito a mani vuote.

Le indagini dei carabinieri si sono servite sia delle testimonianze delle persone presenti sia dei filmati del sistema di videosorveglianza del panificio. Ora l’uomo si trova nel carcere siracusano di Cavadonna.