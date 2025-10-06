Un mezzo pesante ribaltato autonomamente, ha causato la temporanea chiusura, in entrambe le direzioni, dell’Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo al km 4,400, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.