Mezzo pesante ribaltato a Isola delle Femmine: chiuso tratto di autostrada

06/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un mezzo pesante ribaltato autonomamente, ha causato la temporanea chiusura, in entrambe le direzioni, dell’Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo al km 4,400, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per monitorare l’evoluzione del traffico relativamente al mezzo pesante ribaltato, puoi consultare in tempo reale da tutti gli smartphone e i tablet, l’applicazione VAI di Anas. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. 

