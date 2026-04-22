Massimo Dell’Utri, il nuovo sottosegretario agli Esteri

Massimo Dell'Utri

Nel walzer delle nomine per la scelta dei nuovi sottosegretari, Noi Moderati si assicura una quota alla Farnesina con Massimo Dell’Utri. Classe 1966, Dell’Utri nasce a Caltanissetta e costruisce la propria carriera nel capoluogo nisseno. Affiancando la professione di avvocato cassazionista alla carriera politica, costruita nell’area moderata di centrodestra.

Cresciuto tra le file della Democrazia Cristiana, Dell’Utri è l’attuale coordinatore in Sicilia del partito guidato da Maurizio Lupi. Viene designato come candidato per la lista Forza Italia-Noi Moderati alle elezioni europee del 2024. Sostenuto dalla Dc di Totò Cuffaro, a lui legato da una conoscenza di 40 anni, Dell’Utri si piazza al quarto posto della lista Fi-Nm con oltre 65mila preferenze.

Negli anni è stato presidente di Sicilia Digitale e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Irfis – Mediocredito della Sicilia (Gruppo Bancario Unicredit). Inoltre, è stato al vertice del Consiglio di Amministrazione della Spa Age Control (società controllata da Agea).