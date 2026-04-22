Massimo Dell'Utri

Massimo Dell’Utri, il nuovo sottosegretario agli Esteri

22/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nel walzer delle nomine per la scelta dei nuovi sottosegretari, Noi Moderati si assicura una quota alla Farnesina con Massimo Dell’Utri. Classe 1966, Dell’Utri nasce a Caltanissetta e costruisce la propria carriera nel capoluogo nisseno. Affiancando la professione di avvocato cassazionista alla carriera politica, costruita nell’area moderata di centrodestra.

Cresciuto tra le file della Democrazia Cristiana, Dell’Utri è l’attuale coordinatore in Sicilia del partito guidato da Maurizio Lupi. Viene designato come candidato per la lista Forza Italia-Noi Moderati alle elezioni europee del 2024. Sostenuto dalla Dc di Totò Cuffaro, a lui legato da una conoscenza di 40 anni, Dell’Utri si piazza al quarto posto della lista Fi-Nm con oltre 65mila preferenze.

Negli anni è stato presidente di Sicilia Digitale e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Irfis – Mediocredito della Sicilia (Gruppo Bancario Unicredit). Inoltre, è stato al vertice del Consiglio di Amministrazione della Spa Age Control (società controllata da Agea). 

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