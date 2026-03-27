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Il calendario dice che siamo già in primavera, ma le temperature dicono il contrario. In particolare, i paesi del comprensorio delle Madonie (Petralia Soprana e Sottana, Gangi, Piano Battaglia) si sono svegliati sotto la neve come se fossimo pieno inverno. Ma la neve ha raggiunto anche quote molto più basse fino ad imbiancare anche la Palermo-Sciacca.

Pioggia, freddo, vento e grandine sono arrivate nuovamente nel Palermitano, ma anche nel resto della Sicilia, a causa di un flusso di correnti di origine balcanica che porterà basse temperature fino a martedì. Nelle vette più alte le temperature potrebbero oscillare nel weekend tra 0 e -3 gradi.

Intanto, fino alle 24 di oggi è valido l’avviso di allerta gialla diramato dalla protezione civile nazionale. Nei prossimi giorni vedremo come si evolverà la situazione, ma gli esperti dicono che da mercoledì dovrebbero tornare il sole e delle temperature più consone all’attuale stagione.