Maltempo: Protezione Civile, domani allerta gialla in nove regioni

26/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l’allerta gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, continuerà a richiamare correnti fredde da Nord che porteranno, anche per la giornata di domani, precipitazioni, anche a carattere nevoso e una ventilazione sostenuta al Centro-Sud.

L’avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia, specie settori tirrenici e nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Dal mattino di domani persisteranno venti di burrasca a prevalente componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, persistono nevicate su Umbria, specie settori orientali, Marche, Abruzzo e Molise, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania
Leggi la notizia

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l’allerta gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, continuerà […]

Sbardella (FdI): «Su casi giudiziari in Sicilia applicheremo indicazioni partito»
Leggi la notizia

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l’allerta gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, continuerà […]

Maltempo: Protezione Civile, domani allerta gialla in nove regioni
Leggi la notizia

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l’allerta gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, continuerà […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze