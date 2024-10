Temporali e vento sulla Sicilia centro orientale. Scuole chiuse a Catania

Temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo dalla notte scorsa sulla Sicilia. Le province interessate sono Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e anche Caltanissetta. Ieri il dipartimento regionale della Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione. In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco.