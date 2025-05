Controlli al porto di Pozzallo: intercettati cacciatori maltesi con 500 chili di carne e armi da fuoco

I funzionari doganali della sezione operativa territoriale di Pozzallo, unitamente ai militari della tenenza della guardia di finanza, nel corso delle ordinarie attività svolte presso il porto, hanno sottoposto a controllo e denunciato all’autorità giudiziaria, per esercizio di attività venatoria in un periodo vietato, sei maltesi. Il gruppo era in attesa di imbarcarsi sul catamarano diretto per l’isola di Malta.

Sono stati sequestrati, con il supporto del nucleo venatorio della polizia provinciale di Ragusa, 500 chilogrammi di carne di cinghiale già confezionata in 79 buste appositamente sigillate, 10 fucili da caccia, oltre 300 cartucce e 31 bossoli. Gli ulteriori controlli eseguiti hanno consentito di individuare sei soggetti in possesso di sostanze stupefacenti, segnalati alla competente autorità prefettizia per l’illecita detenzione.