Ragusa, aggredisce assistenti sociali e forze dell’ordine con una mannaia. Denunciato

Momenti di tensione a Ragusa, dove un uomo di 42 anni, in carico ai servizi sociali, ha aggredito a colpi di mannaia operatori e forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione al pianterreno di uno dei vicoli del centro storico, su richiesta dei vigili urbani, arrivati in supporto ad alcune assistenti sociali e aggrediti dall’uomo, che si trovava in uno stato di forte agitazione psicofisica. Urlando e impugnando una grossa mannaia, brandita in aria, il 42enne aveva reso impossibile qualsiasi tentativo di approccio, minacciando anche i carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Ragusa, giunti sul posto insieme a un equipaggio della Squadra volanti della polizia di Stato e i vigili del fuoco.

A rendere ancora più complessa la situazione anche la presenza nell’appartamento di tre bombole di gas che avrebbero potuto rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Le forze dell’ordine, protetti da caschi e scudi, sono riusciti a entrare nell’abitazione e a bloccare l’uomo, non senza prima dover parare diversi fendenti di machete. Il 42enne è stato preso in carico dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per le cure del caso. Per lui è scattata la denuncia per violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali.