L’azienda di Bronte che fa conoscere il vero pistacchio in tutto il mondo: «Siamo custodi e innovatori»

«Il vero pistacchio esiste e noi lo vogliamo fare conoscere». È questo lo spirito con cui Gianluca Triscari, il proprietario di Gusto Etna, partecipa a Tutto food. L’azienda con sede a Bronte (in provincia di Catania), che dal 2005 produce prodotti al pistacchio, sarà protagonista dal 5 all’8 maggio a Milano di uno dei più grandi appuntamenti internazionali dedicati al cibo e al food tasting. «L’evento – spiega Triscari – ha l’obiettivo di riunire produttori, distributori, operatori del mercato, chef e appassionati di cibo per celebrare la cultura alimentare italiana e internazionale. Noi – sottolinea – porteremo e faremo assaggiare il vero pistacchio in tutte le sue forme».

L’oro verde dell’Etna che è al centro di tutti i prodotti, sia dolci che salati, di Gusto Etna. Dalle creme dolci spalmabili (anche in versione vegana, senza glutine e senza lattosio) ai pesti salati, dalle paste alla granella, ma anche torte, croccanti, barrette di cioccolato, praline, colombe e panettoni. Il protagonista di ogni creazione è sempre il pistacchio. «A chilometro zero e certificato con analisi di laboratorio – ci tiene a precisare Triscari che, di recente, ha anche stipulato un’assicurazione sulla vita per tutti i suoi dipendenti – Rispettiamo la tradizione artigianale, tenendo come punto fermo il rispetto della qualità dei prodotti di eccellenza che utilizziamo, ma senza avere timore di sperimentare e innovare».

In casa Gusto Etna è già tutto pronto per l’esposizione – con uno stand di 36 metri quadrati – a Tutto food, la fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare. Un appuntamento fondamentale a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, che viene presentato dagli stessi organizzatori come «un viaggio tra eccellenze gastronomiche, novità e produttori d’eccellenza». E una tappa importante sarà quella dedicata al pistacchio. «Per noi, che da anni siamo custodi di questo frutto del territorio dell’Etna, sarà anche un’imperdibile opportunità di networking per creare la base per collaborazioni future», conclude Triscari.