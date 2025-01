Catania, mareggiata fa crollare una parte del molo di San Giovanni Li Cuti

Nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, a Catania, la violenta mareggiata che ha colpito il lungomare etneo ha causato il crollo di una parte del molo. Si tratta della parte in cemento calpestabile che si trova dal lato visibile da terra. La zona è stata transennata e l’ispettore dei sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sta valutando come mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono presenti anche la capitaneria di porto e le forze dell’ordine.

Intanto, a causa del maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell’Isola (ma che pare non sia destinato a durare a lungo) sono stati 87 gli interventi espletati nel territorio della provincia di Catania da parte dei pompieri. Diciotto sono quelli in corso che riguardano danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti, alberi pericolanti. E 104 sono gli interventi ancora da espletare da parte dei vigili del fuoco. I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Randazzo, Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale, Mascalucia.