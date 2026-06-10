Foto di comitato no ponte Capo Peloro su Facebook

Il comitato No ponte Capo Peloro scenderà in piazza sabato prossimo con un presidio alle 18.30 in via circuito a Torrefaro. Nel luogo indicato per la costruzione del pilastro siciliano del ponte. Un’iniziativa per promuove una raccolta firme per chiedere le dimissioni degli organismi direttivi della Stretto di

Messina Spa e l’adozione di un provvedimento cautelare che disponga l’amministrazione giudiziaria della società.

La richiesta di dimissioni dal comitato No ponte

«La notizia dell’inchiesta per corruzione relativamente al ponte sullo Stretto è infatti di una gravità inaudita – sostengono dal comitato No Ponte -. E a nulla servono le dichiarazioni della società Stretto di

Messina sulla presunta totale estraneità della società dai fatti contestati ai tre indagati. Si parla – aggiungono gli attivisti – ancora una volta di corruzione e malaffare a proposito di una grande opera pubblica».

«Si spreca denaro pubblico»

In questo caso, il ponte sullo Stretto di Messina. «Un’opera – continuano – per la quale si immobilizzano e si sprecano ingenti somme di denaro pubblico che potrebbero invece essere utilizzate per tante opere di cui il territorio ha realmente bisogno. Alcune delle persone coinvolte nell’inchiesta – concludono dal comitato No ponte Capo Peloro – non sono di secondo piano ma sono figure apicali di organismi dello Stato e di società pubbliche».