Maltempo, inizia la conta dei danni: auto sommerse, strade bloccate e alberi abbattuti

Auto sommerse dall’acqua, alberi sradicati, pali della luce abbattuti, pannelli pubblicitari divelti. Sono alcune delle immagini che arrivano da diverse zone della Sicilia, su cui il maltempo da allerta rossa previsto si sta abbattendo. Scuole e molte spazi pubblici sono rimasti chiusi, mentre sono stati aperti i Centri operativi comunali (Coc). Nelle prime ore di questa mattina si sono registrati picchi di precipitazioni a Linguaglossa (in provincia di Catania), in varie aree del Messinese e, in generale, nella zona del versante orientale della Sicilia. Stando a quanto comunicato dal dipartimento di Protezione civile della Regione, nelle prossime ore è previsto un possibile peggioramento. Intanto, è iniziata la conta dei danni provocati dal maltempo.

Catania

Un gommone è il mezzo che i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare a Misterbianco (nel Catanese) per soccorrere un uomo che era rimasto incastrato all’interno della propria auto sommersa dall’acqua. E, finora, sono stati 23 in tutto gli interventi espletati nel territorio della provincia di Catania dai pompieri. Sette sono ancora in corso e riguardano danni d’acqua, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti, e anche alberi pericolanti. Quattro gli interventi che restano ancora da espletare. I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Belpasso, Misterbianco e Randazzo. Anche a Paternò e Mascali si registrano alberi e pali della luce abbattuti. A causa del maltempo, anche dall’aeroporto Fontanarossa di Catania hanno fatto sapere che «potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli».

Enna

Un forte vento a raffiche e la pioggia stanno colpendo anche la provincia di Enna. Ci sono alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall’autostrada, da Catania deve raggiungere Enna. I volontari della Protezione civile sono al lavoro, già da stamattina, per tagliare rami pericolanti e rimuovere quelli caduti in viale Diaz, piazza San Francesco a

Enna e nella frazione di Pergusa. Nell’Ennese i picchi di vento hanno raggiunto anche i 79 chilometri orari. Tanto che a Enna è caduto un pino secolare della villa Torre di Federico. L’albero ha distrutto due auto posteggiate lungo il muro di cinta del giardino. Al lavoro i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile che stanno tagliando il grosso tronco per sgomberare la strada.

Palermo

Alberi caduti e per pali della luce che sfiammano per corto circuiti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel Palermitano che sono intervenuti anche per verifiche sul distacco di intonaci in alcuni palazzi con prospetti e balconi ammalorati.

Ragusa

Dalle prime ore di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per interventi dovuti alle avverse condizioni meteo che stanno imperversando sulla provincia di Ragusa e buona parte del versante orientale della Sicilia. Già da ieri sera, la direzione regionale ha disposto, per oggi, il raddoppio delle squadre operative per fare fronte alle prevedibili numerose chiamate di soccorso.

Nella mattinata di oggi sono pervenute, alla sala operativa una quarantina di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per lamiere, coperture, alberi e pannelli pubblicitari divelti. A Marina di Sampieri è stata immortalata anche una tromba marina.

Siracusa

Sono 25 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco questa mattina a Siracusa per danni provocati dalle forti raffiche di vento: intonaci pericolanti, pali o alberi pericolanti, rimozione di oggetti vari dalla sede stradale. Per fronteggiare l’emergenza è stato rafforzato il dispositivo di soccorso con il richiamo di ulteriori squadre. Ieri sera in prefettura è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione vista l’allerta rossa. E si è svolta la prima riunione, presieduta dal prefetto Giovanni Signer con la partecipazione dei sindaci della provincia, per una prima analisi delle possibili criticità riscontate nel territorio della provincia aretusea. Forti mareggiate si stanno verificando a Brucoli, il borgo marinaro frazione di Augusta.