Foto di Dario Montana su Facebook

Parco dell’Etna, Dario Montana nominato direttore reggente

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessora regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi il 28 maggio. La nomina decorre da oggi, 9 giugno, e ha carattere transitorio. In attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione dell’albo regionale ai sensi della nuova normativa regionale. Che prevede l’avvio dell’avviso pubblico e l’istituzione dell’albo regionale dei direttori degli enti gestori delle aree naturali protette.

Chi è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna Dario Montana

Il nuovo direttore del Parco dell’Etna è il fratello del commissario della polizia di Stato Beppe Montana, ucciso da Cosa nostra nel 1985. Tra gli incarichi professionali ricoperti figura anche quello di dirigente responsabile dell’unità operativa S.10.02 del corpo forestale della Regione Siciliana. Con competenze in materia di vigilanza sul territorio e tutela del vincolo idrogeologico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

A18, camion colpisce un’auto ferma sulla corsia di emergenza: due feriti
Leggi la notizia

Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessora regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi il 28 maggio. La nomina decorre da oggi, 9 giugno, e ha carattere transitorio. In attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione […]

Parco dell’Etna, Dario Montana nominato direttore reggente
Leggi la notizia

Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessora regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi il 28 maggio. La nomina decorre da oggi, 9 giugno, e ha carattere transitorio. In attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze