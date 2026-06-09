Foto di Dario Montana su Facebook

Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessora regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi il 28 maggio. La nomina decorre da oggi, 9 giugno, e ha carattere transitorio. In attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione dell’albo regionale ai sensi della nuova normativa regionale. Che prevede l’avvio dell’avviso pubblico e l’istituzione dell’albo regionale dei direttori degli enti gestori delle aree naturali protette.

Chi è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna Dario Montana

Il nuovo direttore del Parco dell’Etna è il fratello del commissario della polizia di Stato Beppe Montana, ucciso da Cosa nostra nel 1985. Tra gli incarichi professionali ricoperti figura anche quello di dirigente responsabile dell’unità operativa S.10.02 del corpo forestale della Regione Siciliana. Con competenze in materia di vigilanza sul territorio e tutela del vincolo idrogeologico.