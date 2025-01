Maltempo, nuovo bollettino della Protezione civile: le previsioni per domani

Il peggio sta passando. Il maltempo che si sta abbattendo su gran parte della Sicilia (e che, finora, ha fatto registrare un totale di 601 interventi in tutta l’Isola da parte dei vigili del fuoco) non dovrebbe durare a lungo. Almeno, stando alle previsioni che hanno portato il dipartimento regionale della Protezione civile a pubblicare per domani (sabato 18 gennaio 2025) un avviso di allerta meteo gialla per tutta l’Isola.

Nello specifico, le precipitazioni previste dovrebbero essere da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centro-occidentali e nord-orientali dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su quelli occidentali. «Nessun fenomeno significativo» per quanto riguarda, invece, nevicate, visibilità e temperature. I venti saranno da forti a burrasca sud-orientali sui settori occidentali; inizialmente forti dai quadranti orientali con raffiche di burrasca sul resto dell’Isola, ma in decisa

attenuazione nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, sono previsti agitati o molto agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale.