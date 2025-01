Maltempo, famiglie isolate in casa nel Catanese: «Pronto il piano di evacuazione»

Per il maltempo e le abbondanti piogge che continuano a cadere nel Catanese è esondato il torrente Annunziata a Randazzo. L’acqua ha invaso la via Pozzo e ci sono 15 persone isolate per cui si sta provvedendo a un piano di evacuazione. La situazione è monitorata dalla Protezione civile regionale. Ed è stata allertata anche un’ambulanza perché una persona è stata colpita da un ictus. Sempre a Randazzo per il forte vento e il temporale sono caduti un palo della luce e diversi alberi, uno pure su un’auto che era parcheggiata in strada.

A Bronte un albero è caduto sulla linea della Ferrovia circumetnea, che oggi non aveva treni previsti per l’allerta meteo. Un forte temporale accompagnato da violente raffiche di vento è in corso a

Catania dove ci sono forti mareggiate sia sul lungomare della scogliera di Ognina che della Plaia, con la sabbia che ha invaso una corsia. Sull’Etna si registrano bufere di vento e neve e gli impianti di risalita sono rimasti chiusi.