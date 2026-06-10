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Dagli arresti domiciliari alla fermata dell’autobus: la breve evasione di un catanese

10/06/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Dagli arresti domiciliari alla fermata dell’autobus. È il breve viaggio che ha fatto un 39enne catanese che è stato sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo nel corso di un controllo.

Dai domiciliari alla fermata dell’autobus

In particolare, in una strada vicina a casa sua gli operanti lo hanno riconosciuto. Perché già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, mentre – sottoposto ai domiciliari – stava fermo in piedi davanti alla fermata dell’autobus. Non appena ha visto i carabinieri, l’uomo è scappato velocemente in direzione di casa sua. Lì è stato raggiunto dai militari che lo hanno trovato in evidente affanno, senza gli abiti che
indossava poco prima e che, peraltro, aveva anche tentato di nascondere sotto le coperte in camera da letto. L’uomo, che si era allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione, è stato denunciato per evasione all’autorità giudiziaria che ha disposto nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Gli altri controlli contro l’illegalità diffusa

Controlli a largo raggio dei militari hanno riguardato Gravina di Catania e il quartiere di San Giovanni Galermo. Verifiche che hanno visti impegnati i carabinieri della locale stazione, i colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia e della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia. Su disposizione del comando provinciale dei carabinieri di Catania, hanno messo in campo un ampio dispositivo per contrastate l’illegalità diffusa.

Gli automobilisti sanzionati

Le pattuglie hanno proceduto alle verifiche del rispetto delle norme del Codice della strada, con particolare riguardo all’uso del casco. Nel complesso, sono state identificate una trentina di persone e controllati una ventina di veicoli. L’attività ha portato a sanzionare quattro automobilisti per violazioni. La mancata revisione, la mancata copertura assicurativa e la mancanza del documento di circolazione. Un sequestro amministrativo ai fini della confisca per un importo totale delle sanzioni pari a 1254 euro.
Nel corso dei controlli alla circolazione stradale un giovane automobilista, un 24enne catanese, è stato trovato alla guida dell’auto con una dose di marijuana. Per questo motivo è stato segnalato come assuntore alla prefettura di Catania e gli è stata, inoltre, ritirata la patente di guida.

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