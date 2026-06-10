immagine creata con l'intelligenza artificiale

Scontro tra auto e mezzo pesante: traffico bloccato sulla Ss 189

10/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 della Valle dei Platani. Precisamente all’altezza del chilometro 34,800.

L’incidente a Campofranco

Sul posto dell’incidente a Campofranco sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per individuare le eventuali responsabilità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La bella vita dei rampolli dei Mazzei: «Viaggi da 10mila euro, e io qui con 50 euro»
Leggi la notizia

Incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 della Valle dei Platani. Precisamente all’altezza del chilometro 34,800. L’incidente a Campofranco Sul posto dell’incidente a Campofranco sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per […]

Scontro tra auto e mezzo pesante: traffico bloccato sulla Ss 189
Leggi la notizia

Incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 della Valle dei Platani. Precisamente all’altezza del chilometro 34,800. L’incidente a Campofranco Sul posto dell’incidente a Campofranco sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per […]

Parco dell’Etna, Dario Montana nominato direttore reggente
Leggi la notizia

Incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 della Valle dei Platani. Precisamente all’altezza del chilometro 34,800. L’incidente a Campofranco Sul posto dell’incidente a Campofranco sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze