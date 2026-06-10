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Incidente stradale tra un mezzo pesante e un’auto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 189 della Valle dei Platani. Precisamente all’altezza del chilometro 34,800.

L’incidente a Campofranco

Sul posto dell’incidente a Campofranco sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per individuare le eventuali responsabilità.