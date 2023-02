Pubbliservizi, via alla procedura di licenziamento collettivo. Sul tavolo ipotesi creazione azienda speciale

La comunicazione inviata nella tarda serata di ieri dai curatori giudiziali della Pubbliservizi, per l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, è stata una vera e propria doccia fredda per i 333 lavoratori che non avevano perso la speranza di potere ottenere una ulteriore proroga fino a luglio. Soluzione che il commissario straordinario aveva chiesto, nelle more di individuare il percorso per salvare il personale ed i servizi della partecipata, così come lo stesso aveva confermato anche durante l’incontro che si era tenuto in Prefettura mercoledì scorso. Ad avanzare così, improvvisamente, è quindi uno scenario inedito come la corsa contro il tempo per accelerare una delle due ipotesi fino ad oggi sul tavolo, ovvero la costituzione in tempi rapidi di un’azienda speciale (l’altra era l’affidamento a bando di gara dei servizi stessi). Nel giro di pochi giorni, quindi, i curatori convocheranno l’esame congiunto, mentre la Città metropolitana dovrà dare forma e sostanza al nuovo soggetto che dovrebbe assorbire l’intero organico attualmente in Pubbliservizi. Su questo aspetto si è anche espresso il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha assicurato l’impegno da parte dell’amministrazione regionale e di quella metropolitana nel garantire la continuità del servizio pubblico dal prossimo aprile con relativa salvaguardia dei livelli occupazionali.

«Prendiamo atto della decisione presa dal tribunale civile di Catania, sezione fallimentare, di non prorogare ulteriormente l’esercizio provvisorio di Pubbliservizi e di procedere applicando la normativa in vigore – dicono il segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci e il reggente della federazione provinciale Igiene ambientale della Ugl Giuseppe D’Amico – Quella del licenziamento collettivo, purtroppo, è una prassi burocratica da attivare dato che il 31 marzo la società dovrà chiudere i battenti, ma nel contempo ci auguriamo che il percorso di approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della nuova realtà aziendale proceda speditamente. Non possiamo che esprimere piena fiducia nell’operato del presidente Schifani e del commissario Mattei che, siamo certi, faranno il possibile per disinnescare questa bomba sociale che potrebbe deflagrare su questa città martoriata».