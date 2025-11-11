Lagalla attendista sul post-Cuffaro: al centro c’è più spazio per la Grande Sicilia con Lombardo e Miccichè

11/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

L’uragano Cuffaro sembra essere stato contrastato, dentro al palazzo del potere regionale, dalle brezze agitate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Quelle brezze che soffiano via le foglie secche. «La revoca degli assessori della Dc è un atto dovuto, irrinunciabile e inevitabile», ha dichiarato il governatore. E con loro, pure alcuni dirigenti coinvolti direttamente nell’indagine. Ma basterà decuffarizzare la Regione per risolvere tutti i mali? Non sembra sulla stessa lunghezza di soffio il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nella cui giunta siede un assessore in quota Dc: Giuliano Forzinetti alle Attività produttive. Sul quale non è stata avviata alcuna discussione. Forse il professore-primo cittadino attende che torni il sole. O forse Lagalla va dritto sul suo ambizioso progetto Grande Sicilia: partito (quasi) sottotraccia ma, nelle scorse settimane, presentato (per la seconda volta) al grande pubblico.

Il progetto di triumvirato di Grande Sicilia

Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè: insieme, in un triumvirato riunito sotto un unico schieramento dal nome Grande Sicilia, appunto. Un nuovo soggetto politico che mira a unire varie liste: movimenti autonomisti e centristi siciliani, che gravitano nell’area di centrodestra (o che ne sono stati vicini, ma con una forte connotazione regionalista). L’obiettivo di questa operazione politica sembra essere quello di creare un polo di centro forte e coeso. Per poter agire come ago della bilancia e punto di riferimento per l’autonomia siciliana all’interno della coalizione di centrodestra. E presentarsi alle prossime elezioni regionali previste per il 2027.

La caduta di Cuffaro e lo spazio aperto al centro

Un polo, questo di Grande Sicilia, che sta cercando di attrarre figure del mondo civico, centrista e moderato. Un lavoro certosino in cui la débâcle di Totò Cuffaro – e, con lui, della Dc dentro al potere -rappresenta una splendida porta aperta ai fuoriusciti dallo scudo crociato in salsa siciliana. E, forse, è proprio questo che giustifica la posizione attendista di Lagalla. Perché in politica, ma non solo, quando si chiude una porta, si apre un portone. O almeno una finestra, come dimostrato dal recente caso Catania riguardante il professore Paolo La Greca: fuoriuscito dalla giunta, ma rimasto saldo con una consulenza proprio nel settore della sua stessa ex delega.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Regione, pugno di ferro di Schifani: sacrifica Cuffaro, defenestrando assessori e (alcuni) dirigenti
Leggi la notizia

L’uragano Cuffaro sembra essere stato contrastato, dentro al palazzo del potere regionale, dalle brezze agitate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Quelle brezze che soffiano via le foglie secche. «La revoca degli assessori della Dc è un atto dovuto, irrinunciabile e inevitabile», ha dichiarato il governatore. E con loro, pure alcuni dirigenti coinvolti direttamente […]

Incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito grave nello scontro tra auto e furgone
Leggi la notizia

L’uragano Cuffaro sembra essere stato contrastato, dentro al palazzo del potere regionale, dalle brezze agitate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Quelle brezze che soffiano via le foglie secche. «La revoca degli assessori della Dc è un atto dovuto, irrinunciabile e inevitabile», ha dichiarato il governatore. E con loro, pure alcuni dirigenti coinvolti direttamente […]

Cuffaro e il timore delle indagini: la richiesta a Uomo 4 per una macchina: «Sportelli… minchiate… controlla tutto»
Leggi la notizia

L’uragano Cuffaro sembra essere stato contrastato, dentro al palazzo del potere regionale, dalle brezze agitate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Quelle brezze che soffiano via le foglie secche. «La revoca degli assessori della Dc è un atto dovuto, irrinunciabile e inevitabile», ha dichiarato il governatore. E con loro, pure alcuni dirigenti coinvolti direttamente […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Venere in Scorpione
di

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una […]

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]