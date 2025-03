Paternò, investe con la moto tre ragazze all’uscita da scuola. Una è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato, intorno alle 13.30, nel territorio di Paternò, in provincia di Catania. Un giovane a bordo di una motocicletta, per cause che sono da accertare, ha investito tre ragazze che stavano attraversando la strada, a quanto pare sulle strisce pedonali, per raggiungere la fermata dell’autobus dall’altro lato dell’arteria. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews le studentesse pendolari erano da poco uscite dal liceo scientifico Enrico Fermi. Il sinistro è avvenuto lungo corso Italia. Ad avere la peggio è stata una delle tre ragazze. Per lei – 19 anni – è stato necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.