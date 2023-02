Testa di ovino, croce e tanica di benzina davanti a una serra. Agricoltore denuncia intimidazione

Una testa mozzata di ovino, una croce realizzata con tondini di ferro e una tanica di diserbante. È la scena che si è trovato davanti a una delle serre nel suo appezzamento di terreno a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, un agricoltore di 49 anni che ha denunciato tutto alla stazione dei carabinieri di Villaseta. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica di quella che sembra una intimidazione. Gli investigatori stanno analizzando la vita e le attività dell’uomo e stanno cercando di capire se in zona ci siano delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso la scena.