Incidente tra tre auto, traffico bloccato lungo la strada statale 120

A causa di un incidente, sulla strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità dell’innesto con la statale 113 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, senza feriti. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.