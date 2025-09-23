Incidente a Piano Tavola, scontro tra moto e autovettura

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Piano Tavola, nel tratto di strada che collega il centro abitato con la zona industriale, in direzione della strada statale 121. Per cause che sono in corso di accertamento, come riporta il sito online 95047, si sono scontrate una moto e un’autovettura. Ad avere la peggio nell’incidente stradale è stato il centauro. Sul posto l’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò, ai quali sono stati affidati i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito non sarebbero gravi.

L’incidente a Piano Tavola e la lunga scia di sangue in Sicilia

Archiviato per fortuna senza gravi conseguenze l’incidente stradale avvenuto a Piano Tavola questa mattina, nell’Isola si continua purtroppo la conta delle persone decedute in sinistri. Ieri è morta una donna di 82 anni in un incidente autonomo avvenuto in viale dei Giardini, nella frazione balneare di San Leone, in provincia di Agrigento. La donna era alla guida di una macchina quando ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Per le l’impatto si è rivelato fatale. La sera del 20 settembre, sempre nella frazione di San Leone, è morto in un altro incidente autonomo il 50enne Marco Chiaramonti.

Istruttore di tennis e figura stimata in città, l’uomo era alla guida del suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo dopo avere preso una buca lungo viale Emporium. Il mezzo a due ruote è finito contro un albero e per Chiramonti non c’è stato nulla da fare. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile per effettuare i rilievi del caso. La tragedia si è aggiunta a un ricordo già doloroso. Esattamente dieci anni fa il fratello della vittima – Gabriele Chiaramonti – morì in un incidente stradale.