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Palermo: studentessa disabile in Erasmus aggredita e molestata

27/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo.

La studentessa disabile in Erasmus molestata a Palermo

La studentessa molestata a Palermo è stata soccorsa da un passante, che ha chiamato la polizia. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, la 22enne stava rientrando a casa quando è stata avvicinata da un giovane che l’ha molestata e le ha strappato il telefono. Un residente l’ha trovata in lacrime, l’ha assistita e ha chiamato le forze dell’ordine.

Le indagini verso la scala del crack

La polizia ha raccolto la denuncia e ha bloccato il numero di cellulare della ragazza per impedirne l’utilizzo. Gli agenti hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per rintracciare l’aggressore. Gli inquirenti, infatti, sarebbero già sulle tracce dell’autore dell’aggressione e del furto. Il sospettato sarebbe un frequentatore abituale della scalinata nota come scala del crack, nel cuore del quartiere Ballarò. Un’area che i residenti del quartiere hanno ripulito più volte nel tentativo di riappropriarsi degli spazi pubblici

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