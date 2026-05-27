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Francofonte, operaio morto schiacciato da un muletto: indagini in corso

27/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente mortale sul lavoro a Francofonte (in provincia di Siracusa): un operaio di 35 anni è morto schiacciato in contrada Gravilla. L’uomo di nazionalità ucraina era dipendente di un’azienda che si occupa dell’installazione di impianti fotovoltaici. Ieri un operaio 31enne è morto schiacciato da un muletto anche alla zona industriale di Catania.

Operaio morto schiacciato a Francofonte

Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’incidente sarebbe avvenuto nel corso di operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto. L’operaio è morto rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici mentre stava lavorando a Francofonte, nel Siracusano. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri hanno già avviato le indagini utili a chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.

Le indagini

Da quanto emerso, l’incidente si è verificato ieri intorno alle 13. L’operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, ma è morto a causa delle gravi ferite riportate. I militari della stazione di Francofonte e il nucleo investigativo circondariale tutela ambientale e sanitaria, coordinati dalla procura di Siracusa, stanno accertando la dinamica dei fatti e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’area interessata e i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Ieri un analogo incidente mortale era accaduto nella zona industriale di Catania dove è morto schiacciato da un muletto l’operaio 31enne Francesco Cannone

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