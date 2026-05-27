Foto di Asd Belpasso football club

Si chiamava Francesco Cannone e aveva 31 anni l’operaio di un’azienda di logistica della zona industriale di Catania morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro. Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, il 31enne sarebbe morto schiacciato da un muletto.

Chi era Francesco Cannone, l’operaio morto a Catania

Operaio per lavoro, Francesco Cannone era un calciatore per passione. Per gli amici era semplicemente François, qualche volta storpiato anche direttamente in Franzua. «Un guerriero in campo, una persona nella vita». Sono le parole con cui lo ricordano con un post pubblicato sui social dalla pagina Asd Noto Calcio Official. Una delle diverse squadre di calcio siciliane dove il 31enne aveva militato negli anni. «Francesco ha indossato con orgoglio la maglia del Noto Calcio nella stagione 2015-16, campionato di serie D, lasciando il ricordo di un ragazzo serio, generoso e legato ai valori dello sport», si legge ancora nel contenuto su Facebook della società Noto Calcio.

«Ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa». Poche parole accompagnato la fotografia pubblicata sui social del Siracusa Calcio. «Purtroppo veniamo a conoscenza della scomparsa di Francesco Cannone, ragazzo che ha vestito la maglia numero 3 del Siracusa nella stagione 2021/22 in Eccellenza». Senza parole il Belpasso Fc che «si stringe alla famiglia Cannone per la scomparsa di Francesco, nostro ex calciatore e uno di noi per tanto tempo. Un sincero cordoglio alla famiglia in questo tragico momento. Non ci sono parole».

L’inchiesta per omicidio colposo

Sul posto la polizia e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’azienda sanitaria provinciale di Catania. L’area è stata sequestrata dalla procura di Catania. E subito è stato aperto un fascicolo di inchiesta, senza indagati, per omicidio colposo. È stata anche disposta l’autopsia. Nel luogo dell’incidente sono arrivati pure gli operatori sanitari del 118 che, però, hanno potuto soltanto constatare il decesso del 31enne.