Agrigento: muore 82enne in un incidente autonomo

Ancora un sinistro mortale sulle strade agrigentine. Questa mattina una pensionata, Lilia Contino, 82 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente autonomo avvenuto in viale dei Giardini, nella frazione balneare di San Leone.

La donna era alla guida di una Hyundai Atos quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto si è rivelato fatale: la pensionata è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarla. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le verifiche necessarie da parte degli investigatori.