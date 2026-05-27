Palermo: incendio nel parcheggio di Sicily by car. Due mesi fa i colpi di kalashnikov

27/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono oltre 20 le auto coinvolte nell’incendio che nella notte è divampato a Villagrazia di Carini (nel Palermitano), nel piazzale della società di autonoleggio Sicily by Car. Intorno alle 23.30 sono arrivati i vigili del fuoco sul posto, lungo la Statale 113 per l’incendio delle vetture nel parcheggio esterno della società. Uno spazio di showroom che era stato aperto dall’imprenditore Tommaso Dragotto e inaugurato solo venti giorni fa, precisamente il 7 maggio.

Incendio all’autonoleggio: distrutte 20 macchine

Le vetture dell’autonoleggio coinvolte nell’incendio sono state più di 20, dieci delle quali sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le cause del rogo divampato nella serata di ieri sono ancora in fase di accertamento. I pompieri hanno domato le fiamme per evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle strutture vicine.

L’ipotesi intimidazione

Il 21 marzo scorso, un altro sito della ditta, il deposito di via san Lorenzo, era stato preso di mira da una raffica di kalashnikov. Una scena che era stata interamente immortalata dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza. Adesso sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per verificare la dinamica e cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è pure quella di una nuova intimidazione

La solidarietà del presidente della Regione Renato Schifani

«Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione». Il presidente della Regione Renato Schifani ha espresso «vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori dell’autonoleggio per l’incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture. Confidiamo – ha aggiunto il governatore dell’Isola – nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell’accaduto. Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale», ha concluso Schifani.

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