Agrigento: muore 50enne in un incidente autonomo in scooter

Foto di Marta Silvestre

Ieri sera a perdere la vita è stato Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis stimato e figura molto conosciuta ad Agrigento. Chiaramonti, come riporta il giornale Grandangolo Agrigento, si trovava in sella al suo scooter lungo viale Emporium, alle porte di San Leone, quando – per cause ancora in corso di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver preso una buca, finendo contro il tronco di un albero. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha causato anche pesanti disagi al traffico. La tragedia si aggiunge a un ricordo già doloroso: esattamente dieci anni fa il fratello di Marco, Gabriele, morì anch’egli in un incidente stradale.