Foto Flight Radar

L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. La decisione è stata assunta con effetto immediato con la proroga della chiusura del settore C1, mentre viene mantenuto aperto il settore C1 Bis. È stata inoltre disposta la riapertura del settore B3. Nonostante queste aperture, per l’aeroporto di Catania resta in vigore, come riporta Sicilia In Volo, una restrizione particolarmente severa: zero atterraggi all’ora. Le misure sono valide fino alle 23.59 locali di oggi, 27 settembre. Un nuovo punto della situazione è stato fissato alle 19 di oggi.