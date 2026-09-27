Catania, controlli sulla movida: 438 persone identificate e oltre 70mila euro di multe

27/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Controlli interforze nel fine settimana a Catania per garantire il regolare svolgimento della movida e contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida. Il dispositivo, predisposto dalla questura nell’ambito delle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha interessato il centro storico, il lungomare e la Playa.

Quasi 440 persone controllate

Nel corso dei servizi, le pattuglie della polizia di Stato hanno identificato 296 persone, di cui 47 con precedenti penali, e controllato 113 veicoli. Sono state contestate 23 violazioni al Codice della strada, tra cui guida senza assicurazione, mancata revisione, assenza di documenti, guida senza patente e mancato utilizzo del casco. Tra i giovani controllati nel centro storico, un ragazzo appena maggiorenne è stato fermato in largo Paisiello e trovato in possesso di una dose di hashish e una di marijuana. È stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno invece identificato 142 persone e controllato 71 veicoli. Di questi, 46 sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della strada sono state 69, per un importo complessivo di circa 50mila euro, con la decurtazione di 201 punti patente.

Cellulari, assicurazioni e caschi

Particolare attenzione è stata rivolta ai comportamenti maggiormente pericolosi alla guida. I carabinieri hanno contestato 16 violazioni per mancanza di copertura assicurativa, 9 per mancata revisione e 18 a motociclisti per il mancato utilizzo del casco. Sono state inoltre elevate cinque sanzioni per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, sette per la mancanza della documentazione prescritta e una per la circolazione con un veicolo già sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

Sei persone sono state sanzionate per guida senza patente, una per guida con patente scaduta e una per guida con patente di categoria diversa. Un altro automobilista è stato denunciato per guida senza patente, trattandosi della seconda infrazione nel biennio.

Un 22enne positivo all’alcoltest

I controlli con etilometro e drug-test hanno interessato anche la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. L’etilometro è stato utilizzato su 14 conducenti. Tra questi, un 22enne è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro, ed è stato sanzionato.

Sanzionati 12 parcheggiatori abusivi

La polizia ha inoltre intensificato i controlli contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con particolare attenzione a piazza Borsellino, via Dusmet, piazza Manganelli, oltre alle zone del lungomare e della Playa. Le motovolanti hanno effettuato controlli anche lungo viale Ruggero di Lauria e viale Kennedy. Complessivamente sono stati fermati e sanzionati 12 soggetti, alcuni dei quali già recidivi. Nei loro confronti è stato effettuato anche il sequestro delle somme ritenute illecitamente percepite dagli automobilisti.

I controlli hanno riguardato anche piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e le aree vicine a piazza Duomo, con l’obiettivo di prevenire lo spaccio di droga, i reati predatori, la guida in stato di alterazione e comportamenti come la sosta selvaggia. Secondo quanto riferito dalla questura, nel corso dei servizi non sono stati registrati disordini.

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