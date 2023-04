Modica, camionista morto in un incidente: chiesto processo per omicidio per l’automobilista

A conclusione delle indagini preliminari sull’incidente stradale in cui Daniele Caschetto, camionista 45enne di Modica, ha perso la vita nel dicembre 2021, è stato chiesto il processo per il giovane automobilista modicano (G.G. sono le sue iniziali) che avrebbe causato l’incidente. L’automobilista, oggi 23enne, dovrà rispondere di omicidio stradale e lesioni. Secondo quanto ricostruito finora, il 23enne alla guida del suo Fiat Doblò avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, provocando uno scontro frontale tra due tir, uno dei due guidati da Caschetto. Il giudice per le indagini preliminari Ivano Infarinato ha fissato per il 9 giugno l’udienza preliminare per stabilire se rinviare a giudizio il giovane. La famiglia è assistita dall’avvocato Alfredo Vinciguerra.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita da Roberto Piccitto, consulente tecnico d’ufficio della procura. A quanto pare, il 23enne viaggiava sulla strada statale 194, in prossimità di Modica, a una velocità stimata «non inferiore ai 65 chilometri orari», dove il limite è fissato a 50. In corrispondenza di una curva a destra, il giovane avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, sbattendo contro la ruota anteriore destra dell’autoarticolato guidato da Caschetto che avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, invadendo, a sua volta, la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un altro camion.