Palermo: ruba dei prodotti in farmacia, un dipendente la scopre, lei lo schiaffeggia e scappa

Il furto, poi gli schiaffi e la fuga. A Palermo una 36enne è stata arrestata per rapina impropria a una farmacia. La rapina impropria si verifica quando la persona che ruba usa violenza per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o per assicurare a se stessa o ad altre persone la fuga. La donna sarebbe entrata nella farmacia, avrebbe preso dagli scaffali profumi e cosmetici, li avrebbe nascosti in borsa e si sarebbe diretta verso l’uscita senza pagare i prodotti.

Un dipendente avrebbe notato la scena e avrebbe chiesto alla donna di mettere al loro posto gli oggetti che aveva preso. A quel punto la 36enne avrebbe schiaffeggiato l’impiegato alla cassa, gli avrebbe lanciato un profumo e poi sarebbe fuggita. La donna è stata bloccata in via Marchese di Villabianca ed è stata arrestata.