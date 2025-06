Inchiesta sulla Sanità, bufera sugli appalti: ai domiciliari il super consulente degli enti pubblici

È il commercialista palermitano Antonio Maria Sciacchitano, 66 anni, uno dei principali indagati nell’inchiesta sugli appalti truccati nella sanità siciliana, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo e coordinata dalla procura. Sciacchitano, figura di rilievo nel mondo della pubblica amministrazione regionale, è stato nominato presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Siciliana il 30 maggio 2024. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi pubblici, tra cui quelli di componente del collegio sindacale dell’ospedale Civico e dell’Asp di Palermo, consulente contabile dell’Asp di Caltanissetta e presidente dei nuclei di valutazione dei manager della sanità pubblica.

Davanti al giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato di essere attualmente presidente dell’OIV anche per l’Asp di Trapani, l’ospedale Villa Sofia-Cervello, la Città metropolitana di Catania e nuovamente per la Regione Siciliana. Riveste inoltre ruoli di consulenza presso la Corte dei Conti e all’interno della Commissione di studio per la revisione legale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Durante le perquisizioni nel suo studio, la finanza ha sequestrato 44mila euro in contanti.

Oltre a Sciacchitano, il gip Carmen Salustro ha disposto gli arresti domiciliari anche per il faccendiere campano Catello Cacace, 62 anni. Per entrambi è stata prevista la sospensione da incarichi pubblici (un anno per Sciacchitano) e il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa per Cacace, insieme all’obbligo di dimora. Obbligo di dimora anche per l’imprenditore 70enne Giovanni Cino, altro indagato protagonista dell’inchiesta. Misure più leggere, come l’obbligo di firma, sono state disposte per Aldo Albano, Pietro Genovese, Maurizio Giuseppe Rifici e Rosario Sortino. Per Luciano Romeno, Michele Umberto Maggio e Miliko De Sete è stato invece imposto il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa.

Secondo gli inquirenti – il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i sostituti Giacomo Brandini e Andrea Zoppi – le gare pubbliche sarebbero state pilotate da una rete piramidale al cui vertice vi era proprio Sciacchitano, descritto come figura capace di attrarre attorno a sé faccendieri, funzionari pubblici e imprenditori scelti per assicurare la miglior sintesi tra interessi economici privati e ambizioni personali di pubblici dipendenti infedeli. L’indagine, ancora in fase preliminare, punta ora a ricostruire l’intera filiera degli appalti e a chiarire l’estensione della rete illecita.