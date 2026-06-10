Vittoria, in giro in auto con una pistola e una grossa mannaia

10/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Armato di una pistola giocattolo senza tappo rosso e di una mannaia, andava in giro in auto per le strade di Vittoria, in provincia di Ragusa. Nell’ambito di servizi di vigilanza stradale notturni, sono stati gli agenti della polizia stradale, a sorprendere il 50enne alle porte del centro abitato del Ragusano, nella sua macchina.

Con pistola e mannaia in auto a Vittoria

Al momento del controllo, l’uomo è risultato privo di patente di guida in quanto già precedentemente revocata dalla prefettura. Inoltre portava alla cintura, occultata sotto il giubbotto, una pistola giocattolo rifornita con caricatore alimentato con munizioni a salve e priva di previsto tappo rosso. Che era stato sostituito appositamente con un tovagliolo di colore rosso.

Da un ulteriore controllo all’interno della vettura, è stata trovata anche una mannaia da cucina con una lunghezza della sola lama di 17,5 centimetri. Per tali ragioni, il 50enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente, per guida senza patente e porto abusivo di armi.

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