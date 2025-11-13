Foto di pagina Facebook Saverio Romano

Inchiesta Cuffaro, Romano in tribunale. «Trattato malissimo. Contro di me sentenza definitiva»

13/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Dopo Roberto Colletti tocca a Saverio Romano. Il parlamentare si è recato in tribunale per essere sottoposto all’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che lo vede indagato insieme ad altre 17 persone. Tra loro c’è anche l’ex governatore della Regione Siciliana Totò Cuffaro, già condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Romano, che è stato ministro all’Agricoltura, dirigente di Forza Italia ed è coordinatore della formazione politica Noi Moderati, si è intrattenuto con i cronisti all’esterno del palazzo di giustizia di Palermo.

Il commento di Romano e l’affondo contro i giornalisti

«Sono stato trattato malissimo, ma ci sta – spiega Romano all’arrivo davanti al palazzo – Non vi chiedo rispetto per me, vi chiedo il rispetto per la giudice che dovrà prendere delle decisioni importanti. Avete visto la canea che si è abbattuta nei miei confronti?». I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Il nome di Romano compare nell’ambito della gara d’appalto da 20 milioni di euro per il servizio di ausiliariato all’Asp di Siracusa. Procedura che, secondo i magistrati della procura, sarebbe stata turbata per favorire l’azienda Dussmann Service srl. Figura chiave sarebbe stato l’indagato Alessandro Caltagirone, grazie al suo ruolo di direttore generale dell’Asp di Siracusa.

«Questa legge consente il disvelamento di alcuni fatti ma io ancora stento a capire l’episodio che mi viene contestato: lo chiariremo con la giudice», ha aggiunto Romano ricordando poi di essere stato «una delle personalità politiche che si sono maggiormente esposte» per la riforma della giustizia. Romano ha poi concluso: «In questi giorni nei miei confronti è avvenuta una sentenza di condanna irrevocabile per cose che non si conoscono». Parole, quelle rivolte da Romano agli organi d’informazioni, che rimandano a un video pubblicato dallo stesso politico sulla propria pagina Facebook, poco dopo la notizia dell’inchiesta. Nello sfogo l’ex ministro aveva bollato alcuni giornalisti, senza fare nomi, «come pennivendoli». «Hanno voluto fare diventare teatro mediatico – spiegava – ciò che riguarda intimamente le persone, le proprie famiglie, i propri affetti».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Forestali convocati per la prova d’idoneità, ma vengono lasciati fuori dai cancelli
Leggi la notizia

Dopo Roberto Colletti tocca a Saverio Romano. Il parlamentare si è recato in tribunale per essere sottoposto all’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che lo vede indagato insieme ad altre 17 persone. Tra loro c’è anche l’ex governatore della Regione Siciliana Totò Cuffaro, già condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Romano, […]

Catania, scontro auto-moto lungo viale Mediterraneo. Lunghe code
Leggi la notizia

Dopo Roberto Colletti tocca a Saverio Romano. Il parlamentare si è recato in tribunale per essere sottoposto all’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che lo vede indagato insieme ad altre 17 persone. Tra loro c’è anche l’ex governatore della Regione Siciliana Totò Cuffaro, già condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Romano, […]

Il post Cuffaro: le rovine del crollo della Dc e i fedelissimi a rischio
Leggi la notizia

Dopo Roberto Colletti tocca a Saverio Romano. Il parlamentare si è recato in tribunale per essere sottoposto all’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che lo vede indagato insieme ad altre 17 persone. Tra loro c’è anche l’ex governatore della Regione Siciliana Totò Cuffaro, già condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Romano, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Oroscopo speciale: Venere in Scorpione
di

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una […]

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]