Incensurato con la droga nell’armadio. Trovata anche cocaina rosa

I carabinieri della tenenza di Floridia hanno arrestato un incensurato 27enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni in casa all’interno dell’armadio della camera da letto i militari hanno trovato una busta termosaldata con un chilo di marijuana conservata sottovuoto per garantirne la qualità, 9 panetti di hashish, 15 dosi di ecstasy e circa mezzo grammo di cocaina rosa. La droga è stata sequestrata per i successivi esami di laboratorio. Il 27enne si trova al momento nel carcere Cavadonna di Siracusa.