Vasto incendio tra Milazzo e Barcellona: coinvolto un vivaio

Vasto incendio nel Messinese, partito da Milazzo e arrivato a Barcellona Pozzo di Gotto, coinvolgendo i Vivai del Mela. I vigili del fuoco sono impegnati con più squadre, arrivate anche da Messina, per placare le fiamme, che hanno raggiunto anche la serra dell’attività, e garantire il rifornimento idrico. Il peggio sembra essere passato, con il rogo considerato spento. Adesso si passa alla fase di raffreddamento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.