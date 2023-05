A fuoco un catamarano al porto di Marina di Ragusa: intervengono i pompieri

I vigili del fuoco hanno spento questa mattina un incendio divampato in un catamarano ormeggiato al porto di Marina di Ragusa. Tre automezzi e una squadra di sette uomini sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’imbarcazione, provvedendo allo sgancio elettrico delle batterie e posizionando all’esterno la bombola di gas. Il catamarano battente, bandiera americana, risulta gravemente danneggiato, nessun danno, invece, alle persone che lo abitavano.