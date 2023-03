Acireale, vigili del fuoco a lavoro per un rogo all’interno di un’abitazione. Sul posto carabinieri

I vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania, intorno alle 17.30 di oggi, sono intervenuti per l’incendio sviluppatosi in un’abitazione al terzo piano in via Paolo Vasta, 56 nel centro storico di Acireale. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato un materasso, una libreria ed oggetti vari. In via precauzionale sono stati verificati anche gli appartamenti adiacenti a quello interessato dall’incendio. Non risultano persone intossicate o ferite. Sul posto è stata inviata anche un’autoscala e un’autobotte dalla sede centrale del comando provinciale. Presenti anche i carabinieri e personale sanitario 118.