Catania, in due attività del centro storico multe e il sequestro di cibo surgelato non tracciato

Multe e alimenti surgelati sequestrati per due attività di Catania. Diverse irregolarità sono state riscontrate dalla polizia in due negozi del centro storico della città. In una delle attività commerciali sono state accertate violazioni a proposito di sicurezza sui luoghi di lavoro: gli estintori sono stati trovati scaduti e il quadro elettrico non è mai sottoposto a manutenzione. Per questo al titolare è stata fatta una multa di 3400 euro. In un’altra attività sono state trovate le uscite di emergenza chiuse a chiave e l’estintore scaduto; è stata riscontrata anche l’assenza dell’illuminazione di emergenza.

Inoltre il locale che veniva usato come cucina non aveva i requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa ed è stata anche riscontrata la mancanza di areazione. In bagno, poi, è stato trovato un frigorifero con dentro alimenti surgelati privi di tracciabilità. In questo caso il titolare è stato sanzionato con una multa di 6300 euro e diffidato dal proseguire nell’attività di preparazione degli alimenti. 15 chili di prodotti alimentari surgelati di vario genere sono stati sequestrati. Per le violazioni in materia di sicurezza nel luogo di lavoro è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’attività imprenditoriale.