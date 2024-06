Rissa a colpi di bottiglie a Palermo: un uomo ferito e una donna denunciata

A Palermo una rissa ha provocato danni a diverse auto e una sospetta frattura all’anca a una persona. Per il fatto – avvenuto in via Ferrara, ad angolo con via De Spuches – è stata denunciata una 54enne. Si sarebbe trattato di una rissa a colpi di bottiglie che ha coinvolto diverse persone, fuggite appena sono arrivati i carabinieri. Diverse auto sono state danneggiate. Inoltre la 54enne si sarebbe scagliata contro un uomo, facendolo cadere e provocandogli una sospetta frattura all’anca. L’uomo è stato portato all’ospedale palermitano Villa Sofia.

Dopo la fuga di tutte le persone che avrebbero preso parte alla rissa, pare che in zona fosse rimasta solo la donna, che stava provando a salire sulla proprio auto. A quel punto qualche testimone ha detto ai carabinieri che anche lei aveva preso parte alla rissa. Per questo i militari l’hanno fermata, poi per tutta la sera e per parte della notte hanno sentito sia lei che alcune persone testimoni, per cercare di ricostruire i motivi della rissa e chi ha partecipato. I militari stanno anche guardando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.