Giuseppe Castiglione torna all’Ars, Mpa: «Rispetto per la magistratura e buon lavoro»

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo la recente decisione giudiziaria che ha disposto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta antimafia Mercurio, Giuseppe Castiglione tornerà a esercitare il proprio mandato parlamentare all’Ars. L’ex presidente del Consiglio comunale di Catania, coinvolto nel procedimento per presunto voto di scambio politico-mafioso con la famiglia Santapaola-Ercolano, nei giorni scorsi ha beneficiato della revoca degli arresti domiciliari.

La nota degli autonomisti

A comunicare il rientro a Palermo di Castiglione è il coordinamento regionale di Mpa-Grande Sicilia, che in una nota sottolinea: «Pieno rispetto per il lavoro della magistratura e per il percorso giudiziario in corso, che è e resta la sede esclusiva in cui ogni profilo della vicenda dovrà essere compiutamente vagliato». Il Movimento ribadisce inoltre la propria linea: «Rispetto delle istituzioni e fedeltà alle garanzie costituzionali, a partire dalla presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva». Al posto di Castiglione era subentrato, nelle vesti di deputato supplente, Alessandro Porto. Quest’ultimo era stato il primo dei non eletti nella lista autonomista alle regionali del 2022. Tuttavia dopo l’approdo all’Ars Porto era confluito nel gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

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