Foto della pagina Facebook Giuseppe Castiglione

Voto di scambio politico-mafioso, a giudizio ex deputato regionale Giuseppe Castiglione

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il giudice dell’udienza preliminare di Catania ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex deputato regionale Giuseppe Castiglione, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Insieme a lui andranno a processo anche Matteo Marchese, ex consigliere comunale di Misterbianco, e gli ex dipendenti dell’Amts Domenico Colombo e Giuseppe Coco. Prosciolto invece l’ex sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale. La decisione è stata pronunciata dal giudice Fabio Sebastiano Di Giacomo Barbagallo nell’ambito dell’inchiesta Mercurio, condotta nel febbraio 2025 dai carabinieri del Ros.

Le accuse e l’inchiesta Mercurio

Secondo l’accusa, Castiglione e Marchese avrebbero stretto un accordo con il clan Santapaola-Ercolano per ottenere sostegno elettorale in cambio di favori. Le contestazioni riguardano le Regionali del 2022 per Castiglione e le Comunali del 2021 a Misterbianco per Marchese. Il parlamentare, già componente della commissione Antimafia dell’Ars, si è dimesso dall’organismo ed è stato sospeso dall’incarico in applicazione della legge Severino. Castiglione è stato eletto con il Movimento per le autonomie.

Assoluzioni e sviluppi

Nell’ambito dello stesso procedimento, per due imputati che avevano scelto il rito abbreviato è stata emessa sentenza di assoluzione: si tratta di Salvatore Mendolia e dell’ex consigliere comunale di Ramacca Salvatore Fornaro. Il processo nei confronti degli altri imputati chiarirà ora le responsabilità in una vicenda che si inserisce nel più ampio quadro delle indagini antimafia sul territorio etneo.

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