A Giarratana l’elisoccorso non può atterrare: «Nella pista c’è l’erba troppo alta»

«La pista dell’elisoccorso è inutilizzabile per l’erba alta». La denuncia arriva da due consiglieri comunali di Giarratana (in provincia di Ragusa), Giovanna Caruso e Saro Burgio. «Siamo indignati di fronte alla gestione inadeguata della pista di elisoccorso in contrada Saraceno-Piano Conte», dicono i due consiglieri che hanno portato come esempio l’ultimo episodio avvenuto proprio questa mattina nella cittadina del Ragusano.

Dopo un incidente stradale, un cittadino rimasto gravemente ferito avrebbe avuto la necessità di essere trasportato con urgenza nell’ospedale più vicino a bordo dell’elisoccorso. «La pista si è rivelata inutilizzabile a causa dell’erba alta che ne impediva l’accesso. Inoltre – denunciano Caruso e Burgio – il cancello d’ingresso era chiuso con un lucchetto». Due condizioni che hanno reso impossibile l’accesso immediato all’area. «Per rendere accessibile la pista – aggiungono i due consiglieri – è stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il che ha provocato una perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la salute della persona ferita».

Una situazione che i due consiglieri di Giarratana denunciano perché «rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza e la salute dei cittadini. È imperativo che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati – sottolineano Burgio e Caruso – per garantire che le infrastrutture critiche come la pista di elisoccorso siano mantenute in condizioni operative ottimali e siano sempre accessibili in caso di emergenza». Per questo motivo, i due consiglieri chiedono «un’azione tempestiva e risolutiva da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro e per assicurare che Giarratana torni a essere un luogo sicuro».