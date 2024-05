Giarratana, si barrica in casa e dà fuoco ai mobili: bloccato con il taser

Foto da vigili del fuoco di Palermo su Facebook

Si barrica in casa e appicca il fuoco ai mobili. A Giarratana, in provincia di Ragusa, un 40enne si sarebbe barricato in casa e – forse in preda all’ira dovuta all’abuso di droga – ha dato fuoco ai mobili dell’abitazione. A fare irruzione sono stati i carabinieri, che avevano visto del fumo fuoriuscire dalla casa. A chiamare i soccorsi sono stati il padre e la madre dell’uomo, preoccupati per lo stato di forte agitazione del figlio. Poco prima, infatti, il 40enne avrebbe cacciato la madre e il padre di casa, li avrebbe aggrediti e minacciati di morte, poi si sarebbe barricato dentro.

Vista la reazione aggressiva dell’uomo alla vista dei carabinieri, per bloccarlo i militari sarebbero stati costretti a utilizzare il taser, una pistola elettrica che produce una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente che può immobilizzare una persona. Il 40enne è stato portato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa. Nello stesso ospedale sono stati curati alcuni dei carabinieri intervenuti, che hanno riportato delle ferite lievi. Successivamente l’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118.

Lo scorso 16 maggio il 40enne era stato fermato dai carabinieri di Giarratana, perché – in evidente stato di ebbrezza – avrebbe guidato in modo pericoloso per le vie del paese, provocando anche un incidente senza persone ferite. In quel caso i militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli hanno sequestrato l’auto e la patente.